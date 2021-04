In Steyr schlägt heute die Stunde der Wahrheit

Vier Wahllokale hatten von 5 bis 17 Uhr geöffnet, eines dann für die Mitarbeiter der Spätschicht noch von 22 bis 23 Uhr - dann hieß es gestern endgültig: rien ne va plus, nichts geht mehr.

Nach der Abstimmung der 2289 Mitarbeiter des MAN-Werks in Steyr über ihre Zukunft wird es heute im Laufe des Vormittags Klarheit darüber geben, wie das Votum ausgefallen ist und ob man sich einen Weg mit Sigi Wolf vorstellen kann. Der Ex-Magna-Chef hatte es als einziger Interessent zu Verhandlungen mit dem Lkw-Hersteller geschafft, der das Werk in Steyr bis spätestens Ende 2023 schließen will.