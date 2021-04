Der Kampf um die Fernbedienung ist beendet!

Wir haben eine schnelle Internetleitung, da kommen sich auch mehrere Full-HD-Streams nicht in die Quere. Die Bedienung per Handy-App, am Smart-TV, im Browser am Laptop der Kinder oder am alten Fernseher mit Streaming-Stick ist auch unkompliziert. Das Wichtigste ist aber: Mit bis zu vier Streams im Ultimate-Abo bei Zattoo bin ich auf der sicheren Seite, wenn es wieder mal Streit ums Programm gibt. Das Fernsehen aus dem Internet bringt Ruhe ins Wohnzimmer.