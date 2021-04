Zwei Zusatz-Einwechslungen bei Gehirnerschütterung

Diese Regel greife zusätzlich zu den fünf Wechseln, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie derzeit bereits zulässig sind. Der nationale Verband U.S. Soccer setzt damit eine Genehmigung der Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) von Mitte Dezember 2020 um. Die Testphase soll in den USA bis August laufen, in der englischen Premier League ist sie bereits seit Februar in Kraft.