Der Stachel nach Wortbruch durch MAN sitzt tief

Bis Ende 2022 wird noch voll für MAN produziert

Doch: So sehr sich Wolf zuletzt bemühte, die Mitarbeiter hinter sich zu bringen, so schwer ist auch der Rucksack mit den Altlasten. Dass MAN den Standortsicherungsvertrag bis 2030 gekündigt hat, erzürnt die Beschäftigten. Sie glauben an den Erfolg einer Klage, die gegen den Wortbruch möglich ist. Was zudem wurmt: Bis Ende 2022 wird in Steyr noch voll für MAN produziert, das aber schon zu den Bedingungen von Wolf, also zu niedrigeren Löhnen und Gehältern. Dass es dafür eine Zukunftsperspektive gibt, wird in der Emotion oft vergessen.