Über Ostern ist es im MAN-Werk in Steyr still

Die Lkw-Fertigung macht Pause, auch im Fahrerhaus-Bereich und in der Lackiererei wird die Produktion unterbrochen – über Ostern wird es im MAN-Werk in Steyr still. Die Ruhe vor dem Sturm? Am Mittwoch wird über die Übernahme durch Ex-Magna-Chef Sigi Wolf abgestimmt. Vor der Wahl gehen die Wogen hoch.