Halbmarathon-Weltrekord von Kenianerin Chepngetich

Die Kenianerin Ruth Chepngetich hat am Sonntag in Istanbul den Halbmarathon-Weltrekord der Frauen um fast 30 Sekunden verbessert. Die Marathon-Weltmeisterin absolvierte die 21,0975 km in 1:04:02 Stunden. Sämtliche Podestläuferinnen kamen unter 65 Minuten ins Ziel. Dabei bezwang die 26-jährige Chepngetich die Äthiopierin Yalemzerf Yehualaw (1:04:40) und die Kenianerin Hellen Obiri (1:04:51). Den bisherigen Weltrekord hatte die Äthiopierin Ababel Yeshaneh in 1:04:31 gehalten.