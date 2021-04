Flyers & Gunners stehen vor Einzug ins Halbfinale

Die Basketballer von Wels sind erstmals in der Flyers-Ära auf dem Weg ins Semifinale der österreichischen Meisterschaft! Am Samstag feierten die Oberösterreicher beim 88:75 (41:37) über die Dukes Klosterneuburg den zweiten Sieg im zweiten Spiel der „Best Of Five“-Viertelfinalserie und haben bereits am Donnerstag auswärts „Matchball“. Gleiches gilt für die Oberwart Gunners, die in St. Pölten 86:82 (47:48) siegten und am Donnerstag zu Hause das Weiterkommen fixieren können.