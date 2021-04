MotoGP: Spionage im Kampf gegen die Raketen

Alles streng geheim! Aber zumindest team-intern wurden nach dem Saisonstart in die Motorrad-WM in Doha die technischen Aufzeichnungen der Bikes ausgetauscht. Weil am Sonntag an gleicher Stelle das nächste Rennen steigt, wegen der Mini-Abstände jede Kleinigkeit entscheiden wird. Daher kam es vor allem bei Yamaha zu einer internen Daten-Spionage. „Ich hab mir die Daten meiner Teamkollegen angesehen“, sagte Altmeister Valentino Rossi. In seinem Rennstall fährt auch Auftaktsieger Maverick Viñales. Der Spanier hatte zum Start nicht das schnellste Bike, quetschte aber das Optimale heraus.