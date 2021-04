Löste Anne den Rassismus-Eklat um Meghan aus?

Man habe sich im Palast gefragt, „wie dunkel die Haut unseres Babys sein würde“, so Meghan im Interview mit Oprah Winfrey Anfang März. Eine Aussage, die für viele Schlagzeilen sorgte und die Königsfamilie in die Bredouille brachte. Doch wer in der Royal Family ist tatsächlich ein Rassist? Darüber schwiegen sich die Sussexes aus. Eine, die es wissen will, ist Royal-Expertin Lady Colin Campbell. Sie verriet nun, ein Missverständnis könnte zum Rassismus-Eklat geführt haben.