Entscheidet 350-Mio.-Angriff den Poker um Haaland?

Der 20-Jährige ist die heißeste Aktie am Transfermarkt. Seit seinem Abgang aus Salzburg traf der Angreifer in 49 Spielen für Dortmund gleich 49-mal. Zehn Tore schoss Haaland bisher in der laufenden Champions-League-Saison. Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis Sommer 2024.