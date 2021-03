Entwicklerkonferenzen WWDC und F8 heuer nur online

„F8 hat immer eine unglaubliche Gemeinschaft von Menschen zusammengebracht, die bauen, innovieren und nach dem suchen, was als Nächstes kommt. Und im letzten Jahr hat unsere Entwickler-Community das Wachstum von Unternehmen jeder Größe ermöglicht, um sich an eine veränderte Welt anzupassen und ihre digitale Transformation zu beschleunigen“, so Facebook-Manager Konstantinos Papamiltiadis in einem Blog-Post. „In Anerkennung dessen wollen wir die F8 zurück zu ihren Wurzeln bringen: ein Ort, um Entwickler zu feiern, zu inspirieren und ihnen beim Wachstum zu helfen.“