Corona: Amateur-Fußball weiter in Warteposition

Damals gab es weder Auf- und Absteiger, was so manchen ambitionierten Klubchef in Rage brachte. Seither hat sich der ÖFB mit einem Rechtsgutachten abgesichert - darin wurde unter anderem festgehalten, dass eine Saison bereits gewertet werden kann, wenn nur die Hinrunde absolviert wurde, also jeder gegen jeden zumindest einmal gespielt hat.