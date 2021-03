Spanien erlaubt AstraZeneca für Über-65-Jährige

AstraZeneca in Deutschland künftig nur noch ab 60

In Deutschland beschloss die Bundesregierung am Dienstag, das AstraZeneca-Vakzin nur noch an Menschen über 60 Jahren zu verimpfen. Jüngere Menschen in den Impfgruppen eins und zwei könnten „gemeinsam mit dem impfenden Arzt nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoanalyse nach sorgfältiger Aufklärung entscheiden, mit AstraZeneca geimpft werden zu wollen“, hieß es in dem Beschluss.