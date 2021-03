Deadline für den steirischen Amateurfußball

Kann in der Saison 2020/2021 im Fußball-Unterhaus noch gespielt werden oder nicht? Diese Frage stellen sich in der Steiermark Tausende Amateurkicker, Trainer und Funktionäre. Der Steirische Fußballverband beschloss nun in einer Sitzung, dass man nicht ewig zuwarten kann. Mit Stichtag 17. Mai müssen Mannschaftstraining bzw. Freundschaftsspiele möglich sein - sonst wird abgebrochen.