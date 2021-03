Beendet Liga-Abbruch die Karriere von Korkmaz?

„Wenn es so weitergeht, die Liga abgebrochen wird und ich keinen Lichtblick mehr sehe, werde ich meine Karriere beenden“, sagt Ümit Korkmaz. Auch dem 35-jährigen Ex-Teamspieler verlangt die lange Corona-Pause mental einiges ab. „Dadurch bin ich aus dem Spiel-Rhythmus - zudem spüre ich in meinem Alter schon jeden Knochen“, so der Rechtsfuß von Stadtligist Slovan.