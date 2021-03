MAN-Lehrlinge dürfen schon diese Woche abstimmen

Wolf betonte Wichtigkeit der Jugendlichen

Für die Abstimmung wurde der 7. April festgelegt - erst nach Ostern, damit genügend Zeit ist, um sich mit den Details des Übernahmeangebots auseinanderzusetzen. Nur die 166 Lehrlinge, die aktuell am Standort beschäftigt sind, dürfen bereits früher abstimmen - und zwar gegen Ende dieser Woche. Grund: Sie sind am großen Wahltag in der Berufsschule. Wolf hatte bei der Präsentation am Freitag betont, wie wichtig ihm die Jugendlichen sind.