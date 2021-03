Nur wenig heimisches Fleisch im Dosengulasch

Es sei oft ein „gut gehütetes Geheimnis“, was in so manchen Produkten verarbeitet wird, meinte Georg Strasser, Präsident des Bauernbundes, bei der Präsentation der Zahlen am Montag in Graz. Vor allem bei Lebensmitteln, die stärker verarbeitet werden, werde es mit der Herkunft nicht mehr so genau genommen. Selbst die Kunden würden da noch weniger darauf achten als beispielsweise bei rohem Fleisch. So mancher Hersteller wolle sich auch mit fremden Federn schmücken, wie etwa ein Dosengulasch-Produzent, der auf seine Produkte ein rot-weiß-rotes Fähnchen drucken lässt, aber kein österreichisches Fleisch verarbeitet. Selbst auf Nachfrage der Kammer hieß es, dass „keine weiteren Informationen“ zur Herkunft gegeben werden. „Das löst in mir Ernüchterung und Enttäuschung hervor. Keine Antwort ist auch eine Antwort“, so Strasser.