Rust führt Penguins zu Sieg gegen Islanders

Die Pittsburgh Penguins haben am Samstag in der National Hockey League (NHL) vor allem dank dreier Tore von Bryan Rust daheim gegen die New York Islanders 6:3 gewonnen. Der 28-Jährige baute die Penguins-Führung im zweiten Drittel mit zwei Toren binnen 123 Sekunden auf 5:0 aus, nach drei Islanders-Treffern erzielte Rust in der Schlussminute auch den finalen Treffer. Auf drei Tore kam auch Phil Kessel beim 4:0 der Arizona Coyotes daheim gegen die San Jose Sharks.