Wenig Zuversicht bei Impfung bis Sommer

Im Kampf gegen die Pandemie ist eine hohe Durchimpfung der Bevölkerung unerlässlich - doch leider sind Vakzine in der EU noch immer knapp. „Bis Ende Juni stehen acht Millionen Impfdosen zur Verfügung“, versprach Kurz nun am Samstag. Alle impfbereiten Österreicher könnten also bis dahin zumindest eine Impfung erhalten, ist der Kanzler überzeugt.