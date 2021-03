Austria überrascht: Wird Kraetschmer entmachtet?

Klub-Präsident Frank Hensel hat Krisch laut Klubangaben für den Posten vorgeschlagen. Der Entscheidung ging laut der Aussendung ein intensives Auswahlverfahren inklusive einem Assessmentprozess durch einen renommierten Personalberater voraus. Die Gremien bestätigten die Personalie einstimmig. „Gerhard Krisch hat in mehreren Funktionen in- und außerhalb der Sportwelt seine Führungsqualitäten und seine Expertise in Finanzfragen unter Beweis gestellt“, wurde Hensel zitiert.