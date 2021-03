Irre! Polen ruft wegen Lewandowski bei Merkel an

Bei Polen wurde befürchtet, dass man bei den Spielen gegen England und Ungarn auf die Dienste des derzeit in Überform agierenden Stürmers verzichten muss. So etwas kommt natürlich nicht in Frage. Der polnische Verbandspräsident Zbigniew Boniek (oben im Bild) vermeldete schon am Freitagabend, dass Polen mit Lewandowski in seinen Reihen antreten wird. Und bedankte sich dafür erstaunlicherweise bei der Staatskanzlei des Ministerpräsidenten.