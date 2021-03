Wie soll es mit der Gastronomie weitergehen?

Am Montag trat die Bundesregierung wieder vor die Kameras und veröffentlichte den Plan für die kommenden Wochen. Man verständigte sich darauf, dass Öffnungsschritte in Österreich regional abgestimmt werden sollen. Vor allem in den östlichen Bundesländern, in welchen die Lage dramatischer ist, sollen in den kommenden Tagen eigene Verhandlungen gestartet werden. Hier zeichnen sich auch harte Verhandlungen zwischen den Ländern und dem Bund ab. So wollen die Länderchefs weiter an den geplanten Öffnungen festhalten inkl. der Öffnung der Gastgärten. Auch die heimische Gastroszene fordert einen Plan für die gebeutelte Branche. Wie bei Goethes Meisterwerk Faust stellt sich nun für viele in Österreich die Frage: „Wie hast du‘s mit der Gastro?“. Soll diese trotz der angespannten Lage öffnen können oder zum Schutz des Gesundheitssystems noch geschlossen bleiben? Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!