Marita Kramer gewinnt Springen in Russland

Die finale Weltcup-Phase wird in Russland ausgetragen. Bei der sogenannten „Blue Bird Tour“ - deren Wertung nun die Salzburgerin Kramer anführt - steigt in Nischnij Tagil am Sonntag (13.00 Uhr) ein zweites Einzelspringen, bevor in der kommenden Woche in Tschaikowski das Saisonfinale mit zwei Einzeln und einem Teamwettbewerb über die Bühne geht.