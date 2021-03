„Es ist krank!“ Gerrard tobt nach Rassismus-Eklat

Slavia veröffentlichte anschließend ein Statement zu den Vorwürfen gegen Kudela und bestritt sie. Es seien widerliche Anschuldigungen, hieß es. Kudela habe „nach einem der brutalen Fouls“ zu einem Spieler der Rangers gesagt: „You fucking guy.“ (Deutsch: Du verdammter Kerl). Es sei in der Emotion passiert, „aber ich streite absolut ab, dass in den Worten etwas Rassistisches war“, sagte Kudela in dem Statement.