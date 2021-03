Ronaldo-Rückkehr? Real-Star heizt Spekulationen an

Wiedervereinigung in Italien?

Marcelos Kommentar konnte jedoch auch ganz anders gedeutet werden: Der Linksverteidiger, der bei Real Madrid nicht mehr erste Wahl ist, wurde zuletzt auch immer wieder mit einem Wechsel zu Juventus Turin in Verbindung gebracht. Kommt es also nicht in Spanien, sondern in Italien zur Wiedervereinigung mit Superstar Ronaldo?