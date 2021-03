Weiterer Jahresrekord: 3357 Corona-Neuinfektionen

Zwar steigen die Infektionszahlen derzeit nicht sprunghaft an, eine kontinuierliche Steigerung ist aber jedenfalls zu beobachten. Zum Vergleich: Am Donnerstag vor einer Woche (11. März) waren es noch 2997 Neuinfektionen. Allein in Wien wurden über 1000 neue Fälle eingemeldet, dabei sind allerdings auch Nachmeldungen enthalten, wie die Landessanitätsdirektion bekannt gab.