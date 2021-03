Corona-Impfungen: Fokus jetzt auf Über-65-Jährigen

Die meisten von der APA befragten Bundesländer kündigen daher an, die bereits am 5. März vereinbarte Priorisierung der Über-65-Jährigen umzusetzen und weitere Berufsgruppenimpfungen vorerst hintanzustellen. Bereits vereinbarte Termine für das Bildungspersonal sollen in Salzburg und Niederösterreich eingehalten werden, in Salzburg ist laut dem Sprecher von Gesundheitslandesrat Christian Stöckl (ÖVP) die Impfung der Pädagoginnen und Pädagogen in der Karwoche geplant. Weitere Impfaktionen für Berufsgruppen soll es demnach aber nicht geben.