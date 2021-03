Impfungen: Anschober-Erlass soll für Tempo sorgen

Entscheidend dafür sei aber, dass die gelieferten Dosen auch so rasch wie möglich verimpft werden - nur so könnte der Impfplan auch konsequent eingehalten werden. Vorrang haben dabei weiterhin ältere Menschen und Risikopatienten - ein entsprechender Erlass dazu gehe noch am Montag an die Bundesländer, so der Minister. Unter anderem finden sich darin aber auch Adaptierungen zu AstraZeneca und zu Impfungen nach einer SARS-CoV-2-Infektion.