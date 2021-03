Weltcup-Showdown: 7 von 10 Wertungen noch offen

Gesamtweltcup (-):

Rechnerisch haben noch drei Athletinnen die Chance auf die große Kugel, es läuft aber auf einen finalen Schlagabtausch der Slowakin Petra Vlhova (1.352) mit der Schweizerin Lara Gut-Behrami (1.256) hinaus, deren Landsfrau Michelle Gisin (1.025) wird in die Entscheidung nicht mehr eingreifen können. Gut-Behrami steht damit in den Speed-Disziplinen am Mittwoch und Donnerstag unter Druck, sie wird den 96-Punkte-Rückstand in einem deutlichen Vorsprung ummünzen müssen. Im Slalom am Samstag hat sie keine realistische Chance auf Punkte, also gut möglich, dass erst der Riesentorlauf am Sonntag die Entscheidung bringt. Beste Österreicherin ist Katharina Liensberger als Siebente.