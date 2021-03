Drama! Roglic stürzt und verpasst Gesamtsieg

Der Deutsche hatte vor dem Finale nach drei Etappensiegen von Roglic fast eine Minute Rückstand auf den Slowenen gehabt. Dessen Sturz, der ihm großflächige Abschürfungen an der Hüfte einbrachte, machte aber unverhofft noch eine Wende möglich. Unterstützt von seinen Bora-Teamkollegen um Felix Großschartner gewann Schachmann das World-Tour-Rennen 19 Sekunden vor dem Russen Alexander Wlasow (Astana). Dritter wurde der Spanier Ion Izaguirre (Astana). Roglic, der in der Schlussphase einen weiteren Sturz in höchster Not gerade noch vermied, rutschte noch aus den Top Ten. Die Schlussetappen ging an den Dänen Magnus Cort Nielsen (EF).