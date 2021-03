Topfavorit Aich/Dob gewinnt Halbfinalauftakt

Topfavorit Aich/Dob hat am Samstag in der Volleyball-Liga der Männer zum Halbfinal-Auftakt gegen Amstetten einen glatten Heimerfolg gefeiert. Die Kärntner behielten im ersten Match der „Best of five“-Serie gegen die unter Neo-Trainer Andrej Urnaut angetretenen Niederösterreicher mit 3:0 (12,18,19) die Oberhand.