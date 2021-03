Petra Vlhova zirkusreif - und trotzdem im Finale

Unglaublich, diese Körperbeherrschung! Petra Vlhova erwies sich am Samstag beim Slalom in Aare als regelrecht zirkusreif. Ihr wäre allerdings lieber gewesen, sie hätte diese Fähigkeit nicht unter Beweis stellen müssen. Der Slowakin war nämlich gleich am Beginn ihres Laufs ein schwerer Fehler unterlaufen - die Zeit war dahin, fürs Finale reichte es dennoch.