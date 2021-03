Sonntagsöffnung für Lokale auf Wiens Märkten

Lokale auf den Wiener Märkten werden in Zukunft auch an Sonntagen und Feiertagen öffnen können. Die dafür notwendige Novellierung der Marktordnung wurde auf den Weg gebracht und ist nun in Begutachtung, hieß es am Freitag von der zuständigen Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) und NEOS-Märkte-Sprecher Markus Ornig. Ziel sei ein Inkrafttreten rund um Ostern.