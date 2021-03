Ermittlungen gegen Apothekerkammerpräsidenten

Lebensgefährtin „hat Wohnsitz in Vorarlberg“

Die Lebensgefährtin Rehaks, eine selbstständige Apothekerin aus Niederösterreich, hatte in einem zwischenzeitlich entfernten Posting in den sozialen Medien von ihrer Impfung berichtet. Dass er ihr eine Impfung ermöglichte, hatte Rehak mit ihrer Mitarbeit in seiner Apotheke in Höchst (Bezirk Bregenz) „im Sinne des Familienverbandes“ begründet, sie habe auch einen Wohnsitz in Vorarlberg. Als Vorarlberg das Gesundheitspersonal zur Impfung einlud, habe er daher seine Mitarbeiter dazu angemeldet, darunter eben auch seine Lebensgefährtin, die auch bei der Durchführung von Antigentests geholfen habe. Es sei alles korrekt abgelaufen.