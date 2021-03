Minnesota beendet Siegesserie von Las Vegas

Die Minnesota Wild haben in der NHL den Siegeszug von West-Division-Spitzenreiter Vegas Golden Knights gestoppt. Das Team aus Saint Paul setzte sich am Montagabend in der eigenen Halle mit 2:0 durch. Der Schweizer Eishockey-Nationalstürmer Kevin Fiala und der Schwede Jonas Brodin, der kurz vor Schluss in den leeren Kasten traf, trugen sich in die Torschützenliste ein. Las Vegas hatte zuvor sechs Spiele in Folge gewonnen.