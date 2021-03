Ibrahimovic (39) verlängert bei Milan, wenn ...

Zlatan Ibrahimovic gehört trotz seiner 39 Jahre noch lange nicht zum alten Eisen. Mit 14 Toren in 14 Spielen hat der Schwede großen Anteil am wiedergefundenen Erfolg des AC Milan. Doch im Juni läuft der Vertrag des Superstars aus! Trainer Stefano Pioli würde mit dem Weltenbummler gerne verlängern, aber wird das passieren? „Wir werden sehen“, sagt Zlatan, „es hängt von Paolo Maldini ab. Wenn er will, dann klappt das.“