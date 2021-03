Quarantäne-Verlängerung auch in OÖ, NÖ und Kärnten

Kärnten will ab Donnerstag exekutieren

Kärnten will die Empfehlung im Laufe der Woche umsetzen, zuvor liefen nach Angaben von Gerd Kurath vom Landespressedienst Gespräche mit Bezirksbehörden und Gesundheitsministerium. Ab Donnerstag soll die neue Regelung exekutiert werden. Für den Hotspot-Bezirk Hermagor wurde bereits die Praxis eingeführt, Infizierte der britischen Variante am achten Tag der Quarantäne erneut zu testen und die Absonderung bei Bedarf zu verlängern. Dies habe sich bewährt, inzwischen gehen mehrere Kärntner Bezirke so vor, sagte Kurath.