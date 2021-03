Laportas Triumph: „Messi hat mir schon gratuliert“

Der auch in der Geschäftsführung des Großklubs neu aufrüstet: Ferran Reverter, der langjährige Chef der Media-Saturn-Holding dürfte die etwas außer Kontrolle geratenen Finanzen in Barcelona in Ordnung bringen. Der Vorstand und Aufsichtsrat von Ceconomy hätten einer einvernehmlichen Aufhebung des Vertrags zum 30. Juni zugestimmt, teilte Ceconomy am Sonntag in Düsseldorf mit.