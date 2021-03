1910 Neuinfektionen: Intensiv-Auslastung steigt

1910 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und weitere 19 Todesfälle - das hat der Krisenstab für den 24-Stunden-Vergleichszeitraum am Montag (Stand 9.30 Uhr) vermeldet. Zudem verzeichneten die Krankenhäuser im Vergleichszeitraum erhöhte Auslastungen auf den Normal- (plus 58 Patienten) und Intensivstationen (plus 17 Patienten).