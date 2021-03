„An Impfstraßen wird kein Weg vorbei führen“

„Wenn ausreichend Impfstoff vorhanden ist, können wir alle Steyrer an vier Wochenenden ganz durchimpfen“, führt für SP-Stadtrat und Allgemeinmediziner Michael Schodermayr an einem Ausbau der Impfstraßen kein Weg vorbei. Denn in Steyr habe man damit seit der Öffnung im Jänner sehr gute Erfahrungen gemacht. Vier Ärzte, Personal aus dem Corona-Krisenstab und Rot-Kreuz-Helfer arbeiten zusammen.