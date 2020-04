Erneut Rekordhoch bei weltweiten Militärausgaben

Die weltweiten Rüstungsausgaben sind 2019 auf ein neues Hoch geklettert. Insgesamt wurden laut dem am Montag veröffentlichten Jahresbericht des Stockholmer Friedensforschungsintitutes SIPRI im Vorjahr weltweit knapp zwei Billionen Dollar (knapp 1,8 Billionen Euro) in Militärausgaben investiert - ein Plus von 3,6 Prozent im Vergleich zu 2018! Allen voran die USA, China und Indien, das Russland auf Platz vier verdrängte.