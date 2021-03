Sitzblockade bei Demo am Wiener Westbahnhof

Zur Demo hatten Aktivistinnen der feministischen Gruppe „Kollektiv lauter“ aufgerufen. Demonstriert wurde unter anderem gegen Abschiebung, jedoch auch gegen die Diskriminierung von Frauen. Auch wollte man auf den internationalen feministischen Kampftag am 8. März hinweisen - an diesem Tag sind ebenfalls zwei Demos geplant. Die Teilnehmer hielten Plakate und Transparente in die Höhe und riefen via Twitter zur Teilnahme an der Demo und Solidarisierung auf.