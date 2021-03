Benjamin Karl: Goldrekord dank Körper aus Stahl

Mit seinem fünften Gold kürte sich Benjamin Karl zum erfolgreichsten Snowboarder aller Zeiten bei Weltmeisterschaften: „Als ich über die Ziellinie gefahren bin und den Einser sah, war das einer der schönsten Momente in meiner Karriere. Ich habe so lange auf diesen Rekord hingearbeitet“, ist der Wahl-Osttiroler auch am Tag nach seinem Triumph im Parallelslalom im slowenischen Rogla noch sichtbar emotional.