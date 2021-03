„Hitzerennen“: Stadlober bei Johaug-Gala in Top-10

„Es war ein Wahnsinn“

Die Verhältnisse seien extrem gewesen. „Bei so hohen Temperaturen bin ich noch nie ein Rennen gelaufen, es war ein Wahnsinn, ich habe es bereut, dass ich nicht in kurzer Hose gelaufen bin“, meinte die Radstädterin im ORF-Interview. Die Strecke sei bis auf den Zieldurchlauf in einem sehr guter Zustand. „Es waren die warmen Temperaturen heute die Challenge.“ Ihre Platzierung sei überraschend gut, der Rückstand auf Johaug aber schon sehr groß, auf die Zweite und Dritte fehle aber gar nicht so viel, so Stadlober.