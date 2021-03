Corona-Verstöße: 15.800 Strafen in drei Wochen

15.800 Mal ist seitens der Polizei in Österreich in den vergangenen drei Wochen, also seit den jüngsten Lockerungen, aufgrund von Verstößen gegen die Covid-Maßnahmen gestraft worden - vorwiegend aufgrund von fehlendem Sicherheitsabstand oder fehlender FFP2-Maske. Pro Tag kamen damit im Durchschnitt 750 Anzeigen und Organstrafmandate zusammen.