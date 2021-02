Zuspruch von Bürgermeister Ludwig für Chris Lohner

Schauspielerin, Kabarettistin, Autorin und Moderatorin Chris Lohner hatte vor einigen Wochen ihre schwere Covid-19-Erkrankung unter anderem auf ihrem Facebook-Profil bekannt gegeben und neben viel Zuspruch auch wüste Hasspostings bekommen. Sie kündigte daraufhin an, ihre Facebook-Präsenz zu löschen. Nun gibt es Zuspruch des Wiener Stadtoberhaupts: Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) drückte in einem sehr persönlichen Brief die Hoffnung aus, dass sie bald gesund wird und bleibt.