Kogler nach Sportgipfel: „Geben keine Garantie ab“

Keine Zusage für konkrete Öffnungsschritte im Breitensport hat das Gipfeltreffen von Sportminister Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne) und Vertretern des organisierten Sports am Freitag gebracht. Die beiden Regierungsvertreter sicherten dem Sport zwar eine prioritäre Behandlung zu, die entscheidende Frage sei aber „Wann ist der Tag X?“, meinte Anschober. Sport-Austria-Präsident Hans Niessl hofft auf erste Lockerungen schon am Montag, 1. März. Kogler will aber „keine Garantien“ abgeben.