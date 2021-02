Laptops für Politiker, Steuerzahler blecht

In der Sprache der Mandatare klingt das so: „Thomas Reindl (SPÖ) brachte einen Allparteien-Antrag. Die fünf im Gemeinderat vertretenen Fraktionen fordern darin den Wiener Magistrat auf, die MandatarInnen mit Laptops und Software auszustatten.“ Begründung: „Die Stadt Wien hat sich das Ziel gesteckt, Digitalisierungshauptstadt zu werden“. Bald also werden alle 100 Gemeinderäte ein neues Gerät zur Verfügung gestellt bekommen.