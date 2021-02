WAC in Europa: Millionen geholt - und verloren!

In „normalen“ Zeiten wäre der Gewinn noch viel, viel fetter ausgefallen: Ein bummvoll gefülltes Wörthersee-Stadion gegen Tottenham hätte allein eine Million € gebracht, weitere 1,5 bis 2 Mio. Ticketing, Gastronomie-Beteiligung, etc. in der Gruppenphase. Stattdessen schlug das „Exil“ in Budapest mit Kosten von rund 100.000 € zu Buche – was – aufgrund des Landeverbots für englische Maschinen – der Bund etwas abfedern will. Für entgangene Zuschauereinnahmen gibt’s keinerlei Entschädigung