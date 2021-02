Fivers wahren mit Sieg ihre Achtelfinal-Chance!

Die Wiener waren von Beginn an in Führung und lagen in der 24. Minute erstmals mit zehn Toren voran. Geringer als auf acht Punkte schmolz der Vorsprung auch während einer kleinen Schwächephase im zweiten Abschnitt nicht mehr. Die Partie verlief also ganz anders wie das 33:33 im ersten direkten Duell mit den Nordmazedoniern. Mit den 45 Toren stellten die Fivers einen neuen Torrekord in der European League auf.